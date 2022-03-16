Действующий и новоизбранный президенты Туркменистана поговорили по телефону с Генсеком ООН

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе разговора глава государства проинформировал собеседника о том, что согласно объявленным Центризбиркомом страны итогам проведенных 12 марта президентских выборов, новым президентом Туркменистана избран Сердар Бердымухамедов. При этом действующий президент отметил, что намерен продолжить работу в качестве председателя верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша (Национального Совета) Туркменистана.

Глава государства поблагодарил Антониу Гутерриша за внимание, уделяемое развитию сотрудничества между Туркменистаном и ООН. Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что стратегическое партнерство Ашхабада с ООН и ее структурными учреждениями будет и впредь укрепляться во имя стабильности, мира и устойчивого развития в регионе и мире.

Генеральный секретарь ООН в свою очередь поздравил главу государства с успешно проведенными внеочередными президентскими выборами.

Пожелав главе ООН крепкого здоровья и успехов в решении глобальных задач современности, туркменский лидер передал трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Поздравив вновь избранного главу туркменского государства с убедительной победой на выборах, руководитель ООН пожелал ему больших успехов в деятельности на важном и ответственном посту.

Поблагодарив Антониу Гутерриша за поздравления, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что намерен продолжить курс на дальнейшее расширение и укреплению сотрудничества Туркменистана с ООН.

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