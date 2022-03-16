Президент России поговорил по телефону с действующим и новоизбранным президентами Туркменистана

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Глава РФ поздравил туркменского коллегу с успешным проведением президентских выборов, которые стали важной вехой в современной истории Туркменистана. Выразив признательность за поздравление, туркменский лидер отметил, что по обнародованным Центризбиркомом итогам выборов, состоявшихся 12 марта, новым президентом страны избран Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97 процента голосов избирателей.

Гурбангулы Бердымухамедов сообщил также, что намерен продолжить работу в качестве председателя верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша (Национального Совета) Туркменистана. Затем глава государства передал телефонную трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Поздравив нового главу туркменского государства с убедительной победой на выборах, Владимир Путин пожелал ему больших успехов в деятельности на этом важном и ответственном посту.

Высказав российскому лидеру признательность за поздравления, Сердар Бердымухамедов выразил готовность к продолжению курса на поступательное расширение взаимовыгодного партнерства с Россией.

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