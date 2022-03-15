В Туркменистане объявлены итоги выборов нового президента страны

12 марта 2022 года в Туркменистане состоялись выборы нового президента страны. В день выборов с 07.00 до 19.00 граждане с правом голоса приняли активное участие в голосовании. По стране из 3.460.080 общего количества зарегистрированных избирателей проголосовало 3.362.052, что составило 97,17%. Об этом сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

В выборах участвовало 9 кандидатов, выдвинутых политическими партиями и группами граждан. По итогам голосования:

- директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Гуванчгулыевич Бегенджов набрал 2,02 процента голосов;

- заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов 7,22 процента голосов;

- заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов 72,97 процента голосов;

- главный врач санатория «Awaza» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Бердимаммет Ханмамедович Курбанов 2,22 процента голосов;

- директор хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk» Мередов Бабамурат Тиркешович 1,08 процента голосов;

- проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев 11,09 процента голосов;

- председатель комитета Демократической партии Туркменистана района Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Мырадович Одешов 1,15 процента голосов;

- начальник Санитарно-эпидемиологической службы района Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Аширгельдыевич Овезгельдыев 1,16 процента голосов;

- директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института Какагельды Атаджанович Сарыев 1,09 процента голосов.

В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97 процента голосов избирателей, признан избранным Президентом Туркменистана.

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