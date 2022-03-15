На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 137 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 137 сделок на 44 миллиона долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Швейцарии, Турции, Узбекистана и Афганистана приобрели авиационный керосин, сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо, полипропилен, мазут и базовое масло, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Коммерсанты из Китая купили вакуумный газойль производства Сейидинского НПЗ, а бизнесмены из ОАЭ приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, покупателям из России и Турции была реализована хлопчатобумажная пряжа.

Предприниматели из Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу и за манатные средства. Сумма сделки составила около 4 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия»), полипропилен, базовое масло, нефтяной битум и парафиновый гач, произведённые на ТКНПЗ, а также ковры ручной работы. Общая сумма сделок – около 117 миллионов манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2022