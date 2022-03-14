Глава Центризбиркома Туркменистана провел брифинг по итогам выборов президента страны

В Ашхабаде состоялся брифинг, на котором были оглашены предварительные итоги голосования по выборам президента Туркменистана. Во встрече приняли участие туркменские и иностранные журналисты, а также международные наблюдатели.

Председатель Центризбиркома Туркменистана Гулмырад Мырадов проинформировал присутствующих о проделанной работе по подготовке и проведению выборов главы Туркменистана. Он особо поблагодарил представителей СМИ, обеспечивавшим информационную поддержку избирательной кампании на всех ее этапах.

Председатель Центральной избирательной комиссии отметил, что в целом в голосовании приняли участие 97,17 процента избирателей, что свидетельствует о высокой гражданской активности населения.

«В настоящее время продолжается подсчет голосов избирателей с учетом данных с некоторых избирательных участков при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом, которые поступают с задержкой из-за разницы в часовых поясах. Окончательные результаты голосования будут подведены и обнародованы в ближайшее время», – сказал Мырадов.

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