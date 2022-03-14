Международные наблюдатели дали оценку прошедшим выборам президента Туркменистана

В Ашхабаде состоялись брифинги международных наблюдателей, представляющих СНГ, Организацию тюркских государств и Шанхайскую организацию сотрудничества по итогам мониторинга подготовки и проведения выборов президента Туркменистана.

Во встречах приняли участие представители национальных и зарубежных СМИ, а также члены Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Выступая перед собравшимися, главы миссий выразили признательность руководству страны и Центризбиркому Туркменистана за приглашение участвовать в выборах главы государства. Наблюдатели отметили, что президентские выборы в Туркменистане прошли организованно, на альтернативной основе, в условиях открытости, гласности и при высокой активности электората.

По заявлению участников брифингов, приглашение международных наблюдателей рассматривается как стремление руководства страны обеспечить максимальную прозрачность и демократичность избирательного процесса в Туркменистане.

Как отмечалось, оценка наблюдателей основывается на анализе национального избирательного законодательства, непосредственных наблюдениях и фактическом материале, собранном за время нахождения членов миссий в стране. В своей работе наблюдатели руководствовались принципами политической нейтральности, невмешательства во внутренние дела, соблюдения законов государства, объективности при оценке предвыборной кампании, организации и хода выборов.

Наблюдатели особо отметили, что Избирательный кодекс Туркменистана соответствует общепризнанным нормам международного права в области демократических выборов и обеспечивает свободное и открытое волеизъявление избирателей.

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