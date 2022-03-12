|12.03.22 21:40
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Голосование на выборах президента Туркменистана прошло на избирательных участках за рубежом
Голосование на выборах президента Туркменистана прошло на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана в иностранных государствах. Как сообщает МИД страны, здесь голосование прошло организованно и при большой активности избирателей.
Организаторами выборов были созданы все условия для того, чтобы граждане Туркменистана, находящиеся за рубежом, в полной мере могли реализовать свои конституционные права.
По оценкам наблюдателей, голосование с первых минут открытия избирательных участков продемонстрировало высокую гражданскую ответственность граждан страны, проживающих, работающих и обучающихся в различных государствах мира.
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