Кандидаты на пост президента Туркменистана приняли участие в голосовании

Девять кандидатов на пост президента Туркменистана приняли участие в голосовании. По традиции, они были в числе первых, кто пришел на избирательные участки, открывшиеся в день голосования в 7 часов утра.

Отметив, что все оппоненты по нынешней избирательной кампании достойные и уважаемые люди, кандидаты на высший государственный пост заявили, что они объединены общей целью – внести значимый вклад в масштабные преобразования в Туркменистане.

Кандидат Перхат Бегенджов проголосовал на участке № 50 города Туркменабада, Агаджан Бекмырадов – на участке № 6 Векилбазарского этрапа (района) Марыйского велаята (области), Сердар Бердымухамедов – на участке № 48 Копетдагского этрапа города Ашхабада, Бердимаммет Гурбанов – на участке № 2 этрапа Аваза Балканского велаята, Бабамырат Мередов – на участке № 79 этрапа имени С. А. Ниязова Дашогузского велаята, Хыдыр Нуннаев – на участке № 63 Копетдагского этрапа города Ашхабада, Максат Одешов – на участке № 3 этрапа С. Туркменбаши Дашогузского велаята, Максатмырат Овезгелдиев – на участке № 9 Бабадайханского этрапа Ахалского велаята и Какагелди Сарыев – на участке № 36 города Мары.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

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