Президент Туркменистана проголосовал на досрочных президентских выборах

Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в выборах глава государства и отдал свой голос за одного из кандидатов на высший государственный пост.

Перед главой государства на избирательный участок № 48 Копетдагского этрапа (района) города Ашхабада, расположенный в специализированной средней школе № 68, вместе с членами своей семьи приехал кандидат в президенты Туркменистана, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

После голосования, претендент на высший государственный пост побеседовал с национальными и международными наблюдателями, а также представителями СМИ.

В частности, отвечая на вопрос корреспондента ИТАР-ТАСС о планах в области внешней политики Туркменистана в случае победы на выборах, кандидат отметил, что внешняя политика Туркменистана основывается на статусе нейтралитета, признанном ООН. По его словам, этот статус позволяет развивать полноценные отношения со всеми государствами как в регионе, так и за его пределами.

«В случае, если народ окажет мне высокое доверие и изберет меня президентом Туркменистана, страна продолжит свой внешнеполитический курс, основанный на позитивном нейтралитете», – заявил претендент на высший государственный пост.

Затем на избирательный участок № 48 Копетдагского этрапа, для голосования приехал президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своей матерью Огулабат эдже.

После голосования, глава государства побеседовал с национальными и международными наблюдателями, а также журналистами. Отметив, что выборы нового главы Туркменистана проходят в соответствии с общепризнанными нормами международного права и Конституцией страны, президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал всем успехов в работе.

© TURKMENISTAN.RU, 2022