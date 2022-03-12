Итоговая явка на выборах президента Туркменистана составила 97,12 процента

Итоговая явка на прошедших в субботу досрочных выборах президента Туркменистана составила 97,12 процента. Об этом сообщил Центризбирком страны.

По данным ЦИК, в Ахалском велаяте (области) проголосовало 97,68 процента, Балканском велаяте 97,29, Дашогузском велаяте 96,8, Лебапскомм велаяте 97,13, Марыйском велаяте 96,97% и столице Ашхабаде 97,51 процента избирателей. Также на избирательных участках за рубежом проголосовало 90,93 процента избирателей.

На высший государственный пост в Туркменистане претендовали 9 кандидатов, выдвинутых, в соответствии с законодательством, тремя, зарегистрированными в стране, политическими партиями и группа граждан.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

© TURKMENISTAN.RU, 2022