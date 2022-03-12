В Туркменистане проходят досрочные выборы президента страны

В Туркменистане проходят выборы президента страны, в 07:00 (05:00 мск), в субботу открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования, которое продлится до 19:00 (17:00 мск).

Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом. Здесь оно продлится с 07.00 до 19.00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.

На пост президента Туркменистана претендуют 9 кандидатов, выдвинутых, в соответствии с законодательством, тремя политическими партиями, зарегистрированными в стране, а также группами граждан. Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и обнародует результаты выборов. Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживавший и работавший в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового главы государства назначена на 19 марта.

© TURKMENISTAN.RU, 2022