Президент Туркменистана принял главу Совета старейшин Организации тюркских государств

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма.

В ходе встречи туркменский лидер отметил, что комплексное развитие сотрудничества с тюркскими государствами занимает важное место во внешнеполитической стратегии Туркменистана. По словам главы государства, Ашхабад придает особое значение развитию взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе Организации тюркских государств, в которую Туркменистан вступил в статусе наблюдателя в ноябре прошлого года. Также, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул актуальность расширения туркменско-турецкого сотрудничества, имеющего стратегический характер.

В свою очередь Бинали Йылдырым отметил, что в Турции высоко ценят и поддерживают политику Туркменистана, способствующую укреплению мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Гость также пожелал, чтобы предстоящие 12 марта президентские выборы принесли благо Туркменистану и народу страны.

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