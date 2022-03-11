На досрочных выборах президента Туркменистана наступил день тишины

На досрочных выборах президента Туркменистана, которые пройдут 12 марта, наступил день тишины. Согласно 1-му пункту 63-й статьи Избирательного кодекса Туркменистана, агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается за одни сутки до дня выборов. В день тишины любая агитационная деятельность считается незаконной и влечет за собой последствия для кандидата или избирательного объединения, в чьих интересах она проводится.

На высший государственный пост в Туркменистане претендуют 9 кандидатов, выдвинутых тремя политическими партиями страны и группами граждан. Для проведения голосования на выборах президента Туркменистана образовано 2618 избирательных участков: 2577 в стране и 41 в дипломатических представительствах и консульских организациях Туркменистана за рубежом.

Избранным президентом страны будет считаться кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Церемония инаугурации нового президента страны назначена на 19 марта.

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