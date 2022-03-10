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10.03.22 18:07

Граждан Туркменистана удалось доставить из Украины на Родину

В международном аэропорту города Туркменабада совершил посадку пассажирский лайнер авиакомпании «Туркменистан». На его борту 282 гражданина Туркменистана, эвакуированные из Украины.

Гражданам Туркменистана удалось по гуманитарным коридорам перебраться из Украины в Румынию, а затем в результате согласованных действий дипломатических ведомств двух стран их отправили авиарейсом на Родину. Вывоз людей был организован на безвозмездной основе при активном содействии сотрудников дипломатических служб Туркменистана.

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