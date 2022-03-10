Российская компания «Татнефть» повысит продуктивность нефтяных скважин Туркменистана

Государственный концерн «Туркменнефть» заключит с российским публичным акционерным обществом «Татнефть» дополнительное соглашение о выполнении услуг по повышению дебита нефтяных скважин на нефтегазовом месторождении Готурдепе. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает государственному концерну «Туркменнефть» заключить с ПАО «Татнефть» дополнительное соглашение к ранее заключенному контракту о выполнении услуг по повышению дебита нефтяных скважин на нефтегазовом месторождении Готурдепе. Дополнительное соглашение предусматривает выполнение таких услуг на не менее чем 550 нефтяных скважинах, включая те скважины, на которых согласно вышеуказанному контракту, работы уже ведутся.

В октябре прошлого года генеральный директор российской компании «Татнефть» Наиль Маганов во время встречи в Ашхабаде с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым предложил провести ремонт и ввести в эксплуатацию простаивающие и намеченные к закрытию нефтяные скважины.

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