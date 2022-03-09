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09.03.22 08:37

На выборах президента Туркменистана досрочно проголосовало более 2,5 процентов избирателей

На внеочередных выборах президента Туркменистана, которые состоятся 12 марта этого года, досрочно проголосовали 2,54 процента избирателей. Досрочное голосование началось 2 марта и закончится 11 марта 2022 года.

Как сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, наибольшую активность проявляют избиратели за рубежом. Согласно сообщению Центризбиркома, в зарубежных странах уже проголосовали 28,6 процента избирателей.  

Ранее Центризбирком Туркменистана сообщил, что со 2 марта на 2577 избирательных участках в стране и 41 избирательном участке, образованном при дипломатических миссиях Туркменистана за рубежом, началось досрочное голосование.

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