На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 43 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 43 сделки на сумму более чем 34 миллиона долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии и Афганистана приобрели авиационный керосин и топочный мазут, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из России, Сербии, ОАЭ, Турции и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, крашеные махровые изделия и корневища солодки.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ, Турции, Казахстана и Афганистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и ковры ручной работы на 30 миллионов 145 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы на общую сумму около 2 миллионов манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2022