В Туркменистане отмечают Международный женский день 8 Марта

В Туркменистане проходят торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта. В Ашхабаде в рамках празднования состоялось чествование матерей, родивших восемь и более детей, которым в соответствии с указом президента Туркменистана присвоено почетное звание «Ене мяхри» («Материнская нежность») и вручены ключи от новых комфортабельных квартир.

В ходе этих торжеств отмечалось, что проводимая Туркменистаном политика направлена на то, чтобы в новых социально-экономических условиях женщины не ограничивались ролью хранительниц домашнего очага, а активно включались в общественно-политическую и экономическую жизнь страны. Было также подчеркнуто, что женщины Туркменистана сегодня – это профессиональные, ответственные и инициативные руководители, учёные, учителя, врачи, депутаты и дипломаты. И при этом они остаются заботливыми матерями и искусными хозяйками.

В соответствии с указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова почетного звания «Ене мяхри» были удостоены около трехсот женщин. Им также были вручены ключи от новых просторных квартир в домах повышенной комфортности.

Торжественные церемонии чествования матерей прошли во всех областных центрах страны. А в министерствах, ведомствах, их структурных подразделениях, учреждениях и организациях, на предприятиях всех форм собственности прошли торжественные церемонии вручения женщинам денежных подарков от имени президента Туркменистана.

Также в честь Международного женского дня в ашхабадском Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялся концерт мастеров искусств, посвященный женщинам Туркменистана.

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