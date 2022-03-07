В Туркменистане накануне 8 Марта выбрали самую красивую студентку года

В Ашхабаде прошел заключительный этап ежегодного конкурса «Талып гезели» («Самая красивая студентка»), традиционно проводимого накануне Международного женского дня 8 Марта.

Большой финал собрал лучших представительниц высших учебных заведений Туркменистана. В этом году для финалисток было предусмотрено шесть призовых мест – первое, два вторых и три третьих. Также в конкурсе учредили дополнительную номинацию – приз зрительских симпатий.

Конкурсантки выступили в творческом состязании, представив вниманию жюри, состоящему из видных деятелей культуры и искусств, музыкально-сценические композиции, песенные и танцевальные номера. Показали свое искусство рукоделия, а также продемонстрировали свои кулинарные навыки.

По итогам конкурса обладательницей звания «Талып гезели - 2022» и Гран-при конкурса стала первокурсница Туркменского государственного института экономики и управления Гульбабек Маммедова.

Победительнице и лауреатам конкурса были вручены ценные подарки и дипломы от организаторов мероприятия – Центрального совета Молодежной организации имени Махтумкули, Союза женщин Туркменистана и Министерства образования страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2022