В Ашхабаде открылась выставка «Вдохновение женского сердца»

Традиционная конкурсная выставка работ женщин-художниц Туркменистана «Вдохновение женского сердца», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта, открылась в выставочном центре Ашхабада.

В этом году на суд жюри и зрителей представлено 269 работ. Главным образом это произведения студенток и преподавателей Государственной академии художеств и Туркменского государственного художественного училища. На выставке представлены живописные и графические работы, а также ювелирные украшения и керамика.

Победителем конкурсной программы стала художница Тувак Сахедова. Две ее работы, выполненные в декоративно-этническом стиле с использованием орнаментов вышивок всех регионов страны, были признаны наиболее интересными произведениями выставки.

Ряд участниц художественного смотра были награждены подарками и грамотами от Министерства культуры Туркменистана и Национального центра профсоюзов страны.

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