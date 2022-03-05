В Туркменистане массовые посадки деревьев пройдут накануне Новруз-байрама

Всенародная озеленительная акция в Туркменистане пройдет 20 марта, накануне древнего земледельческого праздника Новруз-байрам (отмечается 21-22 марта). Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает в целях создания в стране лесных зон провести 20 марта 2022 года всенародную акцию по посадке деревьев. Постановление главы государства также поручает министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам (администрациям) велаятов (областей) и мэрии города Ашхабада обеспечить проведение этой всенародной акции на высоком организационном уровне.

Ранее глава государства подписал постановление о посадке в Туркменистане в 2022 году 3 миллионов саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

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