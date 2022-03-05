Туркменистан принял участие в региональной конференции ООН по борьбе с терроризмом в Ташкенте

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел страны Вепа Хаджиевым принял участие в международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках совместного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН».

Нынешняя встреча, которая была приурочена к 10-летию совместного плана действий (СПД), предоставила возможность ознакомиться с опытом реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центрально-Азиатском регионе.

В своем выступлении глава туркменской делегации отметил, что прошедшие 10 лет показали эффективность многоуровневого подхода к имплементации ключевых направлений глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном и субрегиональном уровнях. По его мнению, опыт реализации совместного плана действий в Центральной Азии может быть эффективно использован в других регионах мира.

На полях конференции Вепа Хаджиев также провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым, специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала, главой МИД Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином и исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайратом Сарыбаем.

По итогам конференции был принят обновленный совместный план действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, нацеленный на борьбу с коренными причинами проявления терроризма и насильственного экстремизма в регионе.

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