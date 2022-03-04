ЦИК Туркменистана зарегистрировал национальных наблюдателей на выборах президента страны

В соответствии со статьей 6 Избирательного кодекса Туркменистана на выборах президента страны, которые пройдут 12 марта, зарегистрированы 2726 национальных наблюдателей.

Из них: 544 национальных наблюдателя от Демократической партии Туркменистана, 355 от Партии промышленников и предпринимателей, 390 от Аграрной партии, 520 от профессиональных союзов, 290 от Союза женщин, 525 от Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, 84 от групп граждан, и 18 наблюдателей от кандидатов в президенты.

В пределах своих полномочий национальные наблюдатели будут осуществлять мониторинг соответствия избирательной кампании законодательству.

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