В Ашхабаде отметили 30-летие вступления Туркменистана в ООН

В Ашхабаде прошли мероприятия в честь 30-летия вступления Туркменистана в Организацию Объединенных Наций.

Так, в МИД страны в гибридном формате состоялась торжественная встреча «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: диалог как гарантия мира и развития». В форуме приняли участие главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, работники дипломатической службы страны и представители СМИ.

Участники встречи отмечали важность диалога между Туркменистаном и ООН в деле укрепления международного партнёрства во имя мира, безопасности и благополучия. Было также подчеркнуто, что фактором эффективности взаимодействия Туркменистана и ООН является неизменная поддержка со стороны государств-членов организации туркменских инициатив. Только за последние годы Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла ряд предложенных Ашхабадом проектов резолюций в сфере транспорта, энергетики, региональной безопасности, превентивной дипломатии и т.д.

По итогам встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов между правительством Туркменистана и представительством ООН в Туркменистане.

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