Президент Туркменистана принял главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталью Герман.

Туркменский лидер поблагодарил дипломата за личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ООН, плодотворное взаимодействие с правительством Туркменистана и поддержку международных инициатив страны.

По слова главы государства, в этом году, 2 марта, исполнилось 30 лет со дня вступления Туркменистана в ООН, и за три десятилетия сотрудничества с организацией Туркменистан стал одним из активных ее членов, надежным и стратегическим партнером в деле обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Отметив, что развитие партнерства с ООН является одним из ключевых векторов внешней политики Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что за последние годы по инициативе Ашхабада Генеральной Ассамблеей ООН были приняты более десятка резолюций по актуальным вопросам современности. Президент Туркменистана особо выделил среди них провозглашение 2021 года Международным годом мира и доверия, а также резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днем нейтралитета.

Глава государства отметил, что одним из важных партнеров Туркменистана является Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде, учрежденный в 2007 году решением Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства также привлек внимание к предстоящим в Туркменистане 12 марта этого года внеочередным президентским выборам. По его словам, в настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы они прошли максимально свободно, прозрачно и демократично, на основе международных норм и стандартов.

В этой связи глава государства пригласил профильных экспертов ООН оказать содействие в проведении президентских выборов в Туркменистане с целью объективной оценки выборного процесса.

Президент Туркменистана пожелал главе РЦПДЦА крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в ответственной деятельности, а также попросил передать наилучшие пожелания Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В ответном слове глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман выразила главе государства признательность за возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Она отметила, что статус постоянного нейтралитета сделал Туркменистан одним из наиболее активных участников глобальных процессов, выдвигающих пути решения по предотвращению напряженности, конфликтов и мирному урегулированию кризисов.

Дипломат от имени Генерального секретаря ООН еще раз поздравила Гурбангулы Бердымухамедова с 30-летием вступления Туркменистана в ООН, а также пожелала главе государства и народу страны мира, благоденствия, развития и благополучия. Она также сообщила, что Генеральный секретарь ООН направил послание президенту Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 30-летия членства Туркменистана в организации.

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