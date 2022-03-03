В столице Туркменистана открылись выставка и конференция в честь 8 Марта

Международная выставка и конференция «Прославление счастливой весны в изобразительном искусстве» открылись в Ашхабаде в рамках празднования Международного женского дня 8 Марта.

В числе ключевых тем выставки – воплощение женских образов в изобразительном искусстве, современные туркменские ковры, скульптурное искусство, национальный колорит в гончарном искусстве, принципы создания современных художественных произведений, а также роль школ искусств.

Выступавшие на конференции отметили, что высокий образовательный и профессиональный уровень, инициатива и широкий кругозор стали характерными чертами туркменских женщин. Было также подчеркнуто, что сегодня они наравне с мужчинами принимают активное участие в жизни государства и общества, трудятся в органах государственной власти, в отраслях экономики, занимаются предпринимательской деятельностью, творческой и общественной работой.

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