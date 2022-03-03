На выборах президента Туркменистана началось досрочное голосование

На выборах президента Туркменистана, согласно Избирательному кодексу страны, началось досрочное голосование.

Как сообщает Центризбирком страны, процедура досрочного голосования прежде всего предусмотрена для граждан, которые по тем или иным причинам в день выборов 12 марта не смогут прийти и проголосовать на своем избирательном участке. Досрочно проголосовать можно с 8.00 до 18.00 часов.

Также Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане подчеркивает, что 2577 избирательных участков страны и 41 избирательный участок, образованный за рубежом при дипломатических миссиях Туркменистана, готовы к выборам.

На данный момент мониторинг выборов, помимо национальных наблюдателей, осуществляют наблюдатели от Содружества Независимых Государств. Они уже посетили некоторые избирательные участки Ашхабада, где ознакомились с работой избиркомов, техническим оснащением участков, методическим обеспечением комиссий, работой со списками избирателей и непосредственно наблюдали за ходом досрочного голосования. Всем наблюдателям предоставлена возможность посещать избирательные участки столицы и всех велаятов (областей) страны как перед выборами, так и в день голосования.

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