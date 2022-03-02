Туркменский детский благотворительный фонд расширяет сферу деятельности

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова расширяют сферу деятельности. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству строительства и архитектуры Туркменистана безвозмездно передать на баланс Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны возводимый в новом административном центре Ахалского велаята (области) детский оздоровительно-реабилитационный центр, в том числе административное здание, детский сад на 150 мест, стационар на 100 мест, а также строящиеся автостоянки.

Эти объекты предписано закрепить за Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова для пользования на праве оперативного управления с финансированием расходов, связанных с их содержанием, за счет бюджетных средств Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.

Согласно документу, при Благотворительном фонде по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова создан совет старейшин под председательством главы государства. Также утверждены устав благотворительного фонда и положение о совете старейшин при нем.

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