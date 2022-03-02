|02.03.22 08:14
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Президент Туркменистана дал парламенту поручения по совершенствованию конституции страны
Президент Туркменистана, председатель нижней палаты парламента Халк Маслахаты (Народный Совет) Гурбангулы Бердымухамедов дал поручения парламенту страны по совершенствованию конституции государства. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с депутатами парламента Милли Генгеша (Национального Совета).
Туркменский лидер подчеркнул, что в соответствии с задачами развития страны в новый исторический период конституция страны нуждается в совершенствовании. По его словам, главной задачей депутатов двухпалатного парламента страны является формирование правовой основы кардинальных преобразований, предусмотренных в новой программе социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы и последовательное совершенствование законов.
Глава государства также подчеркнул целесообразность разработки и принятия концепции по совершенствованию законодательства на период 2022-2027 годы.
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