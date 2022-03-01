На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 20 сделок на 7 миллионов 897 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая приобрели автобензин, авиационный керосин и парафиновый гач, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а предприниматели из Афганистана – сжиженный газ, выработанный на Сейдинском НПЗ. Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 31 миллион 947 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили портландцемент на 164 тысячи долларов США, а также полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы на 13 миллионов 321 тысячу манатов.

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