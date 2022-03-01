Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу досрочных выборов президента Туркменистана

Миссия наблюдателей от СНГ во главе с первым заместителем председателя Исполкома – Исполнительного секретаря СНГ Леонидом Анфимовым, приступила к мониторингу выборов президента Туркменистана, которые пройдут 12 марта. Миссия в рамках своих полномочий будет наблюдать за ходом предвыборной кампании и непосредственно за голосованием в день выборов.

На встрече с руководством Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, наблюдатели от СНГ были ознакомлены с планом намеченных ЦИК мероприятий и в целом с проделанной на местах работой. Было отмечено, что нынешняя избирательная кампания проводится в соответствии с главными принципами международных норм, действующих в этой области. Это всеобщее избирательное право, добровольное участие граждан в выборах, которые проводятся на альтернативной основе, создание равных возможностей для всех кандидатов, свобода агитации, защита избирательных прав граждан, а также гласность и открытость кампании.

Как подчеркнул на встрече Леонид Анфимов, миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять свою деятельность на основании общепринятых международных норм, независимо, не вмешиваясь во внутренние дела государства. Задача миссии – содействовать проведению свободных и демократических выборов.

Также наблюдатели от СНГ были приняты в МИД Туркменистана. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о подготовке к предстоящим 12 марта выборам президента Туркменистана и организации работы международных наблюдателей.

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