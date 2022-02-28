|28.02.22 08:19
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На выборах Президента Туркменистана создан 41 избирательный участок в 30 странах мира
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел по видеосвязи встречу с представителями дипломатических представительств страны, работающих за рубежом.
Главной темой встречи стало проведение на высоком организационном уровне предстоящих выборов президента Туркменистана, которые пройдут 12 марта 2022 года.
В ходе встречи было отмечено, что в ходе подготовки к выборам президента страны, в посольствах и консульствах Туркменистана, расположенных в 30 странах мира, сформированы 41 избирательный участок.
В настоящее время на выборах главы государства проходят встречи кандидатов в президенты Туркменистана с избирателями. Всего на высший государственный пост в стране претендуют девять кандидатов.
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