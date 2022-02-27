Президент Туркменистана поздравил по телефону президента Турции с днем рождения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения. Президент Туркменистана пожелал главе дружественного государства крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях во имя процветание братского народа Турции.

В ходе беседы стороны подтвердили приверженность курсу на расширение двустороннего сотрудничества и поздравили друг друга со знаменательной датой – 30-летием установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Турцией. Главы двух государств отметили положительную динамику торгово-экономических связей и подчеркнули актуальность расширения партнерства в реализации инфраструктурных проектов в энергетической сфере, текстильной промышленности, здравоохранении и других отраслях.

В ходе телефонного разговора главы Туркменистана и Турецкой Республики также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной проблематики, подчеркнув намерение сторон продолжать конструктивное партнёрство в рамках международных организаций. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов отметил историческое значение создания 12 ноября прошлого года Организации тюркских государств и вступления Туркменистана в организацию в качестве наблюдателя. Глава государства также заявил о желании Туркменистана вступить в качестве члена в Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран и Торгово-промышленную палату тюркских стран.

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