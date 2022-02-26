В Ашхабаде состоялся медиафорум, посвященный роли СМИ в развитии Туркменистана

В Ашхабаде в онлайн-формате состоялся международный медиафорум, посвященный роли СМИ в развитии Туркменистана. В работе форума приняли участие представители национальных средств массовой информации, журналисты иностранных СМИ, аккредитованных в Туркменистане, ученые, общественные деятели, профессора и преподаватели ряда столичных вузов.

К разговору о перспективах развития международного сотрудничества, в том числе, между СМИ различных стран, по видеосвязи присоединились представители Азиатско-тихоокеанского вещательного союза, Турецкого телевидения, агентства ТАСС, медиакорпорации Китая «CGTN-Russian», информационного телеканала «Мир 24» и т.д.

Участники форума высоко оценили уровень установившегося взаимодействия в медиапространстве и отметили, что в соответствии со своим нейтральным внешнеполитическим курсом Туркменистан наладил с зарубежными СМИ регулярный обмен новостными, обзорными и аналитическими материалами об экономической, социальной и культурно-гуманитарной жизни. Было также подчеркнуто, что эта работа включает в себя широкую популяризацию внутренней и внешней политики Туркменистана, активную интег­рацию страны в глобальное информационное пространство.

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