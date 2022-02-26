Женщины Туркменистана получат денежные подарки от президента в честь 8 Марта Женщины Туркменистана получат денежные подарки от имени президента страны в честь Международного дня 8 Марта. Соответствующее распоряжение, на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает в период 1–6 марта по случаю Международного женского дня в торжественной обстановке вручить женщинам страны от имени президента Туркменистана денежные подарки в размере 60 манатов. В соответствии с документом, подарки будут вручены женщинам и девушкам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия. Кроме того, денежные подарки от президента получат обучающиеся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницы курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух лет, а также студентки, школьницы и воспитанницы детских дошкольных учреждений. © TURKMENISTAN.RU, 2022