Утверждена национальная программа по превращению Туркменистана в страну, свободную от табака

Утверждена национальная программа по превращению Туркменистана в свободную от табака страну на 2022–2025 годы. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документом также утвержден план мероприятий и состав межведомственной координационной комиссии по реализации этой программы.

Согласно постановлению, целями новой программы являются популяризация среди населения норм здорового образа жизни, борьба с табаком, дальнейшее улучшение здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни человека и превращение Туркменистана к 2025 году в страну, свободную от табака.

На заседании правительства было отмечено, что благодаря принятию закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачных изделий» и реализации многовекторной программы по борьбе с табаком, Туркменистан занимает в Европейском регионе ВОЗ лидирующие позиции в борьбе с курением.

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