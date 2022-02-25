Учреждена рабочая группа по вступлению Туркменистана во Всемирную торговую организацию

Всемирная торговая организация (ВТО) учредила рабочую группу по вступлению Туркменистана в ВТО. Такое решение было принято по итогам очередного заседания генерального совета ВТО 23 февраля этого года в Женеве. На этом заседании была рассмотрена заявка Ашхабада на вступление в ВТО в соответствии со статьей XII Марракешского соглашения об учреждении организации.

В заседании принял участие постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов. Выступая перед представителями стран-членов ВТО, от имени туркменского правительства дипломат отметил, что принятая в стране внешнеторговая стратегия на 2021 – 2030 годы определила новые задачи по наращиванию производственного и экспортного потенциала, повышению конкурентоспособности туркменских товаров на мировых рынках и дальнейшему инвестиционного климата в Туркменистане.

По итогам заседания генеральный совет ВТО единогласно одобрил заявку Туркменистана на вступление в организацию и принял решение о предоставлении ему статуса присоединяющейся к ВТО страны. Также в соответствии со статьей XII Марракешского соглашения об учреждении ВТО создана рабочая группа по вступлению Туркменистана во Всемирную торговую организации.

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