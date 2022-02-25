Кандидаты в президенты Туркменистана проводят встречи с избирателями

В зале заседаний администрации Дашогузского велаята (области) состоялась встреча избирателей с кандидатом в президенты Туркменистана, главным врачом санатория «Аваза» Бердимамметом Гурбановым, выдвинутым инициативной группой граждан.

Выступая перед избирателями, претендент на высший государственный пост в стране отметил, что в случае избрания главой государства он приложит все свои знания и усилия для укрепления экономической мощи, международного авторитета страны и повышения благосостояния туркменского народа.

Во второй половине дня здесь же состоялась встреча избирателей с кандидатом в президенты Туркменистана, председателем районного комитета Демократической партии района имени Сапармурата Туркменбаши Максатом Одешовым, выдвинутым инициативной группой граждан.

Кандидат на высший государственный пост отметил, что в случае своего избрания продолжит работу по дальнейшему развитию всех отраслей народнохозяйственного комплекса на основе инноваций и эффективного использования местных сырьевых ресурсов.

Также в конференц-зале администрации Лебапского велаята состоялась встреча избирателей с кандидатом на высший государственный пост от Аграрной партии Туркменистана, заместителем хякима Марыйского велаята ­Агаджаном Бекмырадовым.

Претендент подробно рассказал о мерах по развитию сельского хозяйства, которые будут приняты в случае его избрания президентом страны.

Во второй половине дня здесь же состоялась встреча избирателей с директором хозяйственного общества «Вепалы гурлушык» («Верное строительство») Бабамыратом Мередовым, выдвинутым кандидатом на пост президента Туркменистана на внеочередном, III съезде Партии промышленников и предпринимателей страны.

Претендент на высший государственный пост в стране изложил основные положения своей предвыборной программы, в числе которых эффективное использование возможностей малого и среднего бизнеса, диверсификация экономики, совершенствование рыночной экономики, способной производить качественную, экологически чистую продукцию. Кандидат также ответил на вопросы избирателей.

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