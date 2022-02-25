|25.02.22 08:41
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Президент Туркменистана провел телефонные переговоры с главой Делового совета «Туркменистан – США»
Вопросы развития сотрудничества в экономической сфере обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и исполнительный директор Делового совета «Туркменистан – США» Эрик Стюарт.
Особое внимание было уделено расширению деятельности Делового совета «Туркменистан – США», созданного в 2008 году по инициативе президента Г. Бердымухамедова в целях содействия наращиванию торгово-экономических отношений, выстраиваемых на долгосрочной и взаимовыгодной основе.
Было отмечено, что уже много лет американские компании, являющиеся членами Делового совета, успешно работают на туркменском рынке в стратегически значимых секторах. Так, например, на сегодняшний день высококачественная сельскохозяйственная техника компаний John Deere и Case активно используется на сельских полях страны, оборудование от General Electric широко применяется в электроэнергетике, а парк гражданской авиации располагает самолетами, произведенными компанией Boeing.
Отметив, что налаживание делового партнерства на равноправной основе со всеми заинтересованными сторонами выступает важным принципом внешнеэкономического курса Туркменистана, глава государства подчеркнул, что туркменская сторона приветствует стремление бизнес-кругов США к укреплению позиций на туркменском рынке. Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что существует значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества по таким направлениям, как нефтегазовый сектор, возобновляемая энергия, химическая и пищевая промышленность, транспорт и экология.
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