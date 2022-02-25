Президент Туркменистана провел телефонные переговоры с главой Делового совета «Туркменистан – США»

Вопросы развития сотрудничества в экономической сфере обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и исполнительный директор Делового совета «Туркменистан – США» Эрик Стюарт.

Особое внимание было уделено расширению деятельности Делового совета «Туркменистан – США», созданного в 2008 году по инициативе президента Г. Бердымухамедова в целях содействия наращиванию торгово-экономических отношений, выстраиваемых на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

Было отмечено, что уже много лет американские компании, являющиеся членами Делового совета, успешно работают на туркменском рынке в стратегически значимых секторах. Так, например, на сегодняшний день высококачественная сельскохозяйственная техника компаний John Deere и Case активно используется на сельских полях страны, оборудование от General Electric широко применяется в электроэнергетике, а парк гражданской авиации располагает самолетами, произведенными компанией Boeing.

Отметив, что налаживание делового партнерства на равноправной основе со всеми заинтересованными сторонами выступает важным принципом внешне­экономического курса Туркменистана, глава государства подчеркнул, что туркменская сторона приветствует стремление бизнес-кругов США к укреплению позиций на туркменском рынке. Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что существует значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества по таким направлениям, как нефтегазовый сектор, возобновляемая энергия, химическая и пищевая промышленность, транспорт и экология.

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