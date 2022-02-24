В столице Туркменистана состоялась онлайн-конференция «Диалог – гарантия мира»

В Ашхабаде в формате онлайн состоялась конференция «Диалог – гарантия мира», организованная секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Форум был проведен в рамках продвижения новой философии международных отношений «Диалог – гарантия мира», инициированной президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В работе конференции приняли участие специалисты ряда министерств, ведомств, научных учреждений, общественных организаций, а также преподаватели и студенты столичных вузов.

Выступавшие на конференции отметили, что международные инициативы Туркменистана, проводимая государством миролюбивая внешняя политика, установленные дружеские и братские отношения со странами мира, привлекают внимание и вызывают одобрение мировой общественности.

Также на конференции было отмечено, что новая книга президента Туркменистана «Абаданчылыгынын ревшен гадамлары» («Сияющая поступь благополучия»), недавно представленная общественности, освещает историю туркменской дипломатии. Выступившие подчеркнули, что в новом произведении туркменского лидера изложены принципиальные подходы Ашхабада к решению ключевых вопросов современности, таким как поддержание и укрепление глобального мира, стабильности и безопасности.

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