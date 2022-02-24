На выборах президента Туркменистана проходят встречи кандидатов с избирателями

На досрочных выборах президента Туркменистана проходят встречи претендентов на высший государственный пост в стране с избирателями.

Так, в конференц-зале администрации Лебапского велаята (области) состоялась встреча избирателей с кандидатом в президенты, вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым, выдвинутым Демократической партией Туркменистана.

Претендент на высший государственный пост рассказал избирателям восточного региона страны о своей предвыборной программе и ответил на вопросы участников встречи.

В зале заседаний администрации Даш­огузского велаята состоялась встреча избирателей c кандидатом в президенты, проректором по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыром Нуннаевым, выдвинутым инициа­тивной группой граждан.

Кандидат изложил избирателям основные положения своей предвыборной программы и заверил их в том, что приложит все силы, чтобы оправдать их доверие.

Также встречу с избирателями Дашогузского велаята провел кандидат в президенты от инициативной группы граждан, начальник санитарно-эпидемио­логической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Максатмырат Овезгелдиев.

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