Глава МИД Туркменистана провел в Москве серию переговоров

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, руководителем МИД Рашидом Мередовым, провела в Москве серию переговоров.

Так, на переговорах главы МИД Туркменистана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики. Собеседники отметили, что сегодня туркменско-российские связи имеют устойчивый, стратегический характер и развиваются в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами двух стран. Было также подчеркнуто, что в настоящее время тесное партнерство Ашхабада и Москвы в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах выходит на новый уровень развития.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран подчеркнули актуальность отмечаемого в этом году тридцатилетия установления дипломатических отношений между двумя государствами. По мнению сторон, это событие ознаменовало собой новый этап в многовековой истории туркмено-российских связей, во многом обеспечив их конструктивный равноправный характер. Стороны договорились наращивать усилия по созданию условий для продолжения конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран и члены делегаций осмотрели фотовыставку, приуроченную к этой знаменательной дате.

В ходе встречи главы МИД Туркменистана с председателем комитета Совета Федерации России по международным делам Григорием Карасиным были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой и проведением в мае 2022 года в Ашхабаде Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России. Стороны подчеркнули, что предстоящий форум будет иметь важное значение для укрепления дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между государствами Центральной Азии и РФ в обеспечении законодательной базы партнерства на долгосрочную перспективу.

Вопросы проведения в этом году в Туркменистане шестого саммита прикаспийских государств были обсуждены в ходе переговоров Рашида Мередова и специального представителя президента РФ по делимитации и демаркации границы России с сопредельными странами СНГ, главой делегации России на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Михаила Петракова. Стороны отметили, что взаимодействие Ашхабада и Москвы вносит значительный вклад в дело упрочения дружбы, сотрудничества и взаимовыгодного многостороннего партнерства на Каспии, превращения каспийского региона в один из центров экономического, транспортно-логистического, энергетического и инвестиционного партнерств в Евразии. В этой связи стороны отметили особую важность запланированного на этот год в Туркменистане шестого саммита прикаспийских государств и договорились тесно взаимодействовать для успешного проведения этой встречи.

Вопросы участия миссии наблюдателей СНГ в выборах президента Туркменистана 12 марта этого года обсудили глава туркменского МИД и заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов. Стороны отметили, что сотрудничество в рамках СНГ за последнее время получило новое качественные импульсы, направленные на усиление партнерских связей в сфере экономики

В рамках визита туркменской делегации в Москву также состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Российской Федерации на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.

По итогам визита было принято совместное заявление министров иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации в связи с 30-летием установления дипломатических отношений. Также стороны приняли дорожную карту взаимодействия Туркменистана и РФ по вопросам региональной безопасности, план реализации основных направлений туркменско-российского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2025 годы и план мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией.

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