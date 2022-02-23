В Туркменистане завершилась регистрация кандидатов на должность президента страны

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане завершила регистрацию кандидатов в президенты страны на выборах, которые состоятся 12 марта этого года.

Последними в качестве претендентов на высший государственный пост в стране были зарегистрированы проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыр Нуннаев и председатель районного комитета Демократической партии Туркменистана этрапа (района) имени Сапармурата Туркменбаши Максат Одешов. Кандидатам, выдвинутым группами граждан города Ашхабада и Дащогузского велаята (области), были вручены соответствующие удостоверения.

Подготовка к намеченным на 12 марта выборам Президента Туркменистана продолжается. После завершения процедур выдвижения и регистрации кандидатов следующим ее этапом являются начавшие­ся накануне встречи претендентов на высший государственный пост с избирателями. Таким образом, на нынешних выборах за пост главы государства поборются 9 претендентов.

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