Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и главой Республики Татарстан

Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах дальнейшего двустороннего сотрудничества, располагающего большим потенциалом и подкрепленного опытом многолетней совместной работы в рамках реализации ряда проектов. На переговорах в качестве примера взаимовыгодного партнерства была названа работа Туркменистана с крупными компаниями Татарстана – ОАО «КамАЗ» и «Татнефть», «КЭР-Холдинг», Казанским вертолетным заводом и т.д.

Говоря о заинтересованности деловых кругов Татарстана в расширении своего присутствия на туркменском рынке, Рустам Минниханов отметил, что этому служат созданный в Туркменистане благоприятный инвестиционный климат. Стороны отметили динамично развивающееся сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, подчеркнув, что этому способствуют регулярные переговоры на высоком уровне, укрепляющие дружбу и взаимопонимание между братскими народами Туркменистана и Республики Татарстан.

© TURKMENISTAN.RU, 2022