Паралимпийцы Туркменистана приглашены на Азиатские паралимпийские игры-2022 в китайский Ханчжоу

Паралимпийцы Туркменистана примут участие в IV Азиатских паралимпийских играх, которые пройдут с 9 по 15 октября 2022 года в китайском городе Ханчжоу. Официальное приглашение от Оргкомитета этих игр получил Национальный паралимпийский комитет Туркменистана (НПКТ).

Ожидается, что в Азиатских пара играх-2022, в программу которых входят соревнования по 22 видам спорта, примут участие атлеты с ограниченными физическими возможностями из 45 стран. Как сообщили в НПКТ, Туркменистан на предстоящих Азиатских пара играх планирует выставить своих спортсменов в двух дисциплинах – пара пауэрлифтинге и пара атлетике.

Паралимпийцы Туркменистана – регулярные участники Азиатских пара игр с момента принятия в 2010 году НПКТ в полноправные члены Азиатского паралимпийского комитета. С 2010 по 2018 год туркменские паралимпийцы на предыдущих трех Играх завоевали в общей сложности шесть медалей.

Вместе с официальным приглашением от организаторов предстоящих соревнований, Национальный паралимпийский комитет Туркменистана получил талисман Азиатских пара игр-2022 в Ханчжоу – китайскую птицу Feifei, по легенде приносящую счастье.

© TURKMENISTAN.RU, 2022