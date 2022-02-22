На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 72 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 72 сделки на 96 миллионов 537 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая и Мальты приобрели автобензин, нефтяной кокс, топочный мазут и парафиновый гач. Также, коммерсанты из России, ОАЭ, Турции, Украины, Польши и Афганистана закупили полиэтилен, технический йод и полипропилен. Помимо этого, покупателям из России, ОАЭ, Турции, Мальты, Армении, Польши и Афганистана были реализованы хлопчатобумажная пряжа, ковры ручной работы, джинсовая ткань, гладкокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из Индии, ОАЭ, Турции, Казахстана и Афганистана, приобрели хлопчатобумажную пряжу и ковры ручной работы на 37 миллионов 177 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили портландцемент на сумму около 23 тысяч долларов США, а также полиэтилен высокой плотности и ковры ручной работы на 4 миллиона 303 тысячи манатов.

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