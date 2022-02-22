В Туркменистане продолжается выдвижение кандидатов на пост главы государства

В Ашхабаде состоялся ­внеочередной, III съезд Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана, на повестку дня которого был вынесен вопрос о выдвижении кандидата на должность президента страны (выборы 12 марта).

В результате проведенных обсуждений, в качестве кандидата на высший государственный пост в стране от Партии промышленников и предпринимателей был выдвинут Бабамырат Мередов – директор Хозяйственного общества «Вепалы гурлушык» (Верное строительство).

Бабамырат Мередов окончил в 2001 году Туркменский государственный архитектурно-строи­тельный институт по специальности инженер-системотехник и до апреля 2012 года преподавал информатику в Педагогическом училище имени Беки Сейтакова в городе Дашогуз. С октября 2012 года Мередов возглавляет Хозяйственное общество «Вепалы гурлушык».

В этот же день инициативная группа из Ашхабада провела ­собрание, рассмотрев предложение о выдвижении кандидатом на высший государственный пост проректора по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта, кандидата педагогических наук Хыдыра Нуннаева.

Кандидат начал трудовую деятельность в 1997 году пос­ле окончания Ашхабадского медицинского училища имени Индиры Ганди и службы в рядах Вооруженных Сил страны. После окончания Туркменского государственного института физкультуры и спорта в 2003 году, он работал врачом в районной больнице. С 2005 по 2014 год кандидат преподавал на кафедре теории и методики спорта Туркмен­ского государственного института физкультуры и спорта, а с 2011 года возглавил эту кафедру. В 2014 году Нуннаев был назначен проректором по научной работе вуза.

Также, собрание инициативной группы граждан прошло в Дашогузском велаяте. Участники встречи выдвинули в кандидаты на пост президента Туркменистана Максата Одешова - председателя районного комитета Демократической партии района имени Сапармурата Турк­менбаши.

Одешов начал трудовую деятельность в 2000 году, после окончания Туркменского сельскохозяйственного университета имени С. А. Ниязова по специальности инженер-механик. Кандидат работал оператором предприятия электросвязи в районе имени Сапармурата Туркменбаши, а также на разных должностях в хякимлике (администрации) этого района. С сентяб­ря 2013 года по настоящее время является председателем комитета Демпартии этого раойна.

Теперь, в соответствии с законодательством, кандидатам в президенты предстоит пройти регистрацию в Центризбиркоме Туркменистана.

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