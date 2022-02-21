В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Абаданчылыгынын ревшен гадамлары» («Сияющая поступь благополучия»), изданной накануне Дня дипломатических работников страны.

В презентации приняли участие руководители МИД, представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, работающих в Туркменистане, профессора, преподаватели и студенты ряда вузов, а также журналисты.

Книга представляет собой сборник выступлений главы государства перед общественностью. В нее вошли размышления о внешней политике, экономике, культуре, науке и других областях, а также множество предложений по дальнейшему развитию страны.

Как отметили выступившие, новое издание дает ответы на сложные вопросы современной международной жизни, помогает лучше понять мотивы, которыми руководствуется Туркменистан на мировой арене. Было подчеркнуто, что книга представляет интерес не только для профессионалов – политиков, дипломатов и журналистов, но и для всех, кто переживает за настоящее и будущее страны.

По мнению участников презентации, в книге изложены принципиальные подходы Туркменистана к таким проблемам, как сохранение и упрочение всеобщего мира, стабильности и безо­пасности, даны оценки и обозначены перспективы регионального и глобального развития.

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