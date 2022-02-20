Центризбирком сообщил о выдвижении новых кандидатов на пост президента Туркменистана

В рамках подготовки к назначенным на 12 марта 2022 года досрочным выборам президента страны, в Ахалском и Марыйском велаятах были проведены собрания инициативных групп граждан по выдвижению претендентов на высший государственный пост в стране.

По итогам этих собраний кандидатами в президенты были выдвинуты начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа (района) Ахалского велаята Максатмырат Овезгелдиев и директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагелди Сарыев.

Максатмырат Овезгелдиев, окончив в 2007 году Государственный медицинский университет Туркменистана, проходил интернатуру в санитарно-эпидемиологической службе Ахалского велаята. В 2008 по 2018 годы он работал на различных руководящих должностях этой структуры. С февраля 2018 года Овезгелдиев является начальником санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята.

Какагелди Сарыев, окончив в 1999 году Государственный энергетический институт Туркменистана по специальности «инженер-механик», начал свою трудовую деятельность на производственном объединении «Марыазот». По завершении военной службы, с 2001 года он работал инженером-технологом, инженером-металлистом на машиностроительном заводе в Марыйском велаяте, а с октября 2002 года на различных должностях Государственного энергетического института страны.

Выступившие на собраниях отметили высокие организаторские способности, профессионализм и личностные качества кандидатов, которые снискали им заслуженный авторитет среди коллег. В свою очередь, кандидаты на высший государственный пост поблагодарили участников собрания и заверили их, что приложат максимум усилий, чтобы оправдать оказанное им доверие.

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