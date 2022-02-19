В Туркменистане продолжается выдвижение кандидатов на пост президента страны

В рамках подготовки к предстоящим 12 марта выборам президента Туркменистана в Балканском и Лебапском велаятах (областях) были проведены собрания инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов на высший государственный пост в стране.

В ходе собрания в Балканском велаяте кандидатом на должность главы государства был выдвинут главный врач санатория «Аваза» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат Меджлиса Бердымаммет Гурбанов.

Кандидат по окончании в 2004 году Туркменского государственного медицинского института проходил интернатуру в многопрофильной больнице Балканского велаята, в 2005–2008 годах работал семейным, а затем главным врачом сельской больницы. В последующие годы Гурбанов работал главврачом в ряде учреждениях здравоохранения Балканского велаята. С 2012 по 2019 годы он занимал должность первого заместителя начальника управления здравоохранения области.

По итогам собрания инициативной группы граждан в Лебапском велаяте кандидатом в президенты Туркменистана выдвинут директор финансово-экономической средней профессиональной школы области Перхат Бегенджов.

После окончания Туркменского государственного института экономики и управления в 2000 году по специальности «экономист» кандидат работал преподавателем в этом вузе. С марта 2014 года по настоящее время он является директором финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята.

Кампания по выдвижению кандидатов в президенты Туркменистана продолжается.

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